Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Tschechischer Reisender in Kehl festgenommen: Reststrafe von 324 Tagen

Kehl (ots)

Ein tschechischer Staatsangehöriger ist am Mittwochmorgen (02.04.) am Grenzübergang Kehl-Europabrücke als Reisender in einem Fernbus von der Bundespolizei festgenommen worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen besonders schweren Fall des Diebstahls vorlag. Von einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten war noch eine Restfreiheitsstrafe von 324 Tagen offen. Der 50-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

