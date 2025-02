Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrer gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Cardijnstraße sucht die Polizei Hamm einen Fahrradfahrer.

Nach Zeugenaussagen soll der Unbekannte am Sonntag, 23. Februar, gegen 15.55 Uhr mit seinem Fahrrad die Cardijnstraße in westlicher Richtung befahren haben. Dabei touchierte er mit seinem Fahrrad ein am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Der Fahrradfahrer hielt zunächst kurz an der Unfallstelle an, fuhr dann aber weiter.

Der flüchtige Fahrradfahrer wird von Zeugen auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er hatte kurze, blonde Haare. Auf dem Gepäckträger des Fahrrades befand sich ein Kind in einem Kindersitz. Außerdem waren drei weitere Kinder auf Fahrrädern bei dem Unbekannten.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

