POL-HAM: Seniorin mit Rollator bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Nach einem Alleinunfall auf der Lippestraße am Freitag, 21. Februar, ist der Fahrzeugführer verstorben. Der Mann fuhr gegen 16.20 Uhr mit seinem Mercedes in westliche Richtung. Etwa 250 Meter nach der Straße Im Giesendahl kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts auf einen Grünstreifen ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. ...

