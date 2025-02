POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 17. Februar bis 23. Februar 2025

Hamm/Dortmund (ots) - Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem EC-Karten-Betrüger. Der bisher unbekannte Tatverdächtige unterschlug eine am 27.09.2024 in einem Fast-Food-Restaurant an der Münsterstraße aufgefundene EC-Karte. Mit dieser EC-Karte hob der Mann am 04.10.2024 gegen 21.15 Uhr Bargeld an einem Geldautomaten an der ...

mehr