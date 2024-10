POL-HI: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü). Am 14.10.2024 um 11:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Personenkraftwagen die Göttinger Straße in Fahrtrichtung der Bundesstraße 3. Auf Höhe der Hausnummer 14 kollidierte das Fahrzeug mit dem Spiegel eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Nach der Kollision setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort. Am Unfallort wurde eine Spiegelhülle eines schwarz ...

mehr