POL-HI: Verkehrsunfall auf der Breslauer Straße

Hildesheim (ots)

Sarstedt / K516, Breslauer Straße (bub). Am Montag, den 14.10.2024, ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Breslauer Straße in Sarstedt. Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Nordstemmen befuhr mit seinem Dacia Jogger die Breslauer Straße aus Richtung Hannover kommend. Trotz eines bestehenden Überholverbotes überholte er einen Ford Focus. Beim Wiedereinscheren kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge. Der Dacia kam daraufhin von der Fahrbahn ab und stieß in eine Grundstückshecke. Aufgrund des Unfallhergangs war vorsorglich ein Rettungswagen vor Ort, es wurde jedoch niemand verletzt. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt ca. 6000 Euro geschätzt, der Sachschaden an der Hecke kann bislang nicht beziffert werden.

