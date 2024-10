Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum / L467, Förster Straße (mbo). Am Montag, den 14. Oktober 2024, ereignete sich gegen 16:15 Uhr auf der Förster Straße in Harsum ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 49-jährige Radfahrer aus Harsum den parallel zur Förster Straße verlaufenden Radweg, als plötzlich ein PKW aus einer Einfahrt auf die Straße fuhr, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Der Radfahrer war gezwungen, eine Notbremsung durchzuführen, um eine Kollision zu verhindern. Zwar konnte er den Zusammenstoß vermeiden, stürzte jedoch und erlitt leichte Verletzungen an Knie und Hand. Eine ärztliche Behandlung lehnte er vor Ort ab. Der PKW-Fahrer entfernte sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Eine Frau in einem weißen PKW hielt kurz darauf an und bot dem Radfahrer ihre Hilfe an. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war die Helferin jedoch bereits weitergefahren, sodass ihre Personalien nicht aufgenommen werden konnten. Die Polizei bittet die bislang unbekannte Zeugin sowie weitere Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrer des PKW machen können, sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 985-0 in Verbindung zu setzen.

