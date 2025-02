Polizei Aachen

POL-AC: Nach mehreren Bränden: Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Aachen (ots)

Am Wochenende ist es zu vier Bränden in der Innenstadt gekommen. Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Alle Brände passierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.02.2025). Gegen 01:25 Uhr brannten drei Fahrzeuge auf dem Gelände eines Kfz-Handels an der Moltkestraße vollständig aus. Vier weitere Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Auch das Dach einer Garage wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wenige Minuten später (gegen 01:40 Uhr) brannte auf einem Parkplatz an der Benediktinerstraße/ Klausenerstraße ein Papiercontainer. Eine halbe Stunde später (gegen 02:10 Uhr) geriet Unrat an der Benediktinerstraße in Brand. Gegen 04:15 Uhr schließlich brannte erneut ein Müllcontainer: dieses Mal an der Junkerstraße.

Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, die zur Aufklärung beitragen können, soll sich bitte melden. Die zuständige Kriminalpolizei ist tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31101 zu erreichen, außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.

Das Foto (Brand auf dem Gelände des Kfz-Handels) kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

