Polizei Aachen

POL-AC: Nach Raub und Fahrraddiebstahl -Tatverdächtige festgenommen

Aachen (ots)

Nach einem Raubüberfall in der Innenstadt und mindestens zwei Fahrraddiebstählen am Campus Melaten nahm die Polizei jeweils einen Tatverdächtigen fest.

Der erste Fall geschah am frühen Mittwochmorgen (05.02.25) gegen 3 Uhr in der Großkölnstraße. Nachdem eine Frau im dortigen Kiosk eingekauft hatte, kam ein Mann auf der Straße auf sie zu, entriss ihr die Einkaufstüte und trat sie. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen, in deren Verlauf die 56-Jährige um Hilfe rief. Die durch eine Zeugin alarmierte Polizei, traf nur wenige Augenblicke später ein. Die Einsatzkräfte nahmen den wohnungslosen 43-jährigen Tatverdächtigen fest. Spätere Ermittlungen ergaben, dass er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist und erst wenige Tage zuvor aus der Haft entlassen worden war. Der Haftrichter erließ am Donnerstagmorgen (06.02.2025) Haftbefehl gegen den Mann, der nun in Untersuchungshaft sitzt.

Eine zweite Festnahme konnte die EG Bike der Polizei Aachen am Mittwochnachmittag (05.02.2025) verzeichnen. Die Ermittler waren zivil auf dem Campus Melaten unterwegs, als sie sahen, wie sich ein Mann, den sie bereits als Fahrraddieb im Visier hatten, an dort abgestellten Rädern zu schaffen machte. Sie sprachen den 32-Jährigen an und erläuterten ihren Tatverdacht. Der Wohnungslose zeigte sich geständig und gab sodann noch einen weiteren Fahrraddiebstahl am Dienstag dieser Woche (04.02.2025) zu. Trotz des vorbildlich-kooperativen Verhaltens bestand der Verdacht der Fluchtgefahr, sodass die Ermittler ihn vorläufig festnahmen. Der Tatverdächtige wurde zwar nach richterlicher Anhörung entlassen, nichtsdestotrotz konnten die Ermittler einen Fahrraddiebstahl verhindern und eine weitere Straftat aufklären. Das angegangene Fahrrad konnte dem Besitzer direkt vor Ort wieder übergeben werden. (kg)

