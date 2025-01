Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tätlicher Angriff auf Polizistin

Pirmasens (ots)

In der Nacht auf Sonntag, den 05.01.2025 fand in der Messehalle eine Veranstaltung, ein sog. U18-Event, statt. Die Polizei aus Pirmasens führte unter anderem Jugendschutzkontrollen durch. Die Veranstaltung verlief bis in die frühen Morgenstunden weitestgehend ruhig. Gegen 4 Uhr sammelten sich vor der Messehalle stark alkoholisierte Besucher, welche die Arbeit der Polizei störten. Dabei griff eine 37-Jährige Frau aus Pirmasens eine Polizistin am Hals an. Um den Angriff zu beenden, musste die Frau auf den Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei versuchte eine Personengruppe den Polizeieinsatz zu behindern und ging gegen Einsatzkräfte vor. Ein 19-jähriger, stark alkoholisierter Mann kam einem Platzverweis nicht nach, so dass er aufgrund seines Zustandes und aggressiven Verhaltens in eine Psychiatrie verbracht wurde. Bei dem Einsatz blieben die Beteiligten und Polizeibeamte unverletzt. Im Anschluss fertigte die Polizei Strafanzeigen. Die genauen Umstände des Vorfalls werden nun ermittelt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

