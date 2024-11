Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus auf Schulgelände

Körner (ots)

Am Dienstag wurden Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in die eine Grundschule in die Sophienstraße gerufen. Dort wurden im November mehrere Sachbeschädigungen festgestellt. Zunächst wurde durch unbekannte Täter ein Insektenhotel zerstört. Die Tat ereignete sich zwischen dem 30. Oktober und dem 4. November. Zwischen dem 8. und 12. November beschädigten Unbekannte an einem Spielgerät zwei Plexiglasscheiben, in dem sie mittels unbekannten Gegenstandes Löcher einbrachten. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinwiese zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0292783

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell