Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Hamm (Sieg) (ots)

Am Montag, 05.05.2025, gegen 10.50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 in der Gemarkung Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Fahrradfahrer die B 256, aus Richtung Hamm (Sieg) kommend, in Fahrtrichtung Windeck, Ortsteil Au. An der Einmündung B 256 / Landesstraße (L) 267 beabsichtigte ein 52-jähriger Pkw-Fahrer, von der L 267 nach links, in die B 256 in Richtung Windeck, Ortsteil Au, einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Fahrradfahrer. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Weiterhin entstand Sachschaden.

