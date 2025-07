Polizei Münster

POL-MS: Polizei zieht Bilanz: Versammlungen am Samstag verlaufen überwiegend friedlich

Münster (ots)

Heute (19.07.) haben im Zeitraum von 12 bis 19:00 Uhr im Innenstadtbereich rund um den Hauptbahnhof 90 Personen an einem rechten Aufzug sowie rund 750 Menschen an vier Gegendemonstrationen teilgenommen.

Der rechte Aufzug war gegen 16:45 Uhr gestartet. Im Vorfeld hatte die Polizei die Einhaltung der Auflagen und beschränkenden Verfügungen kontrolliert. Dabei ging es unter anderem um mitgeführte Fahnen mit dem NRW-Landeswappen und ein mögliches paramilitärisches Auftreten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Flaggen mit dem Landeswappen dürfen ausschließlich durch Dienststellen des Landes NRW genutzt werden. Nachdem drei Flaggen mit NRW-Wappen aus der Versammlung entfernt worden waren, konnte der Aufzug störungsfrei durchgeführt werden. Nach einer Zwischenkundgebung am Ludgeriplatz endete der rechte Aufzug gegen 18 Uhr am Hauptbahnhof. Polizeibeamte fertigten zwei Strafanzeigen wegen strafrechtlich relevanter Tattoos zweier Teilnehmer. Am Rande der Versammlung hatte eine Person den Hitlergruß gezeigt. Auch hier wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Auch die vier Gegendemonstrationen verliefen bis auf einen Vorfall friedlich. Ein Aufzug war bereits gegen 13:00 Uhr an der Von-Vincke-Straße gestartet und um circa 14 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße geendet. Innerhalb dieses Aufzugs wurde auf der Hammer Straße ein Rauchtopf gezündet. Die Polizei stellte die Personalien des Verantwortlichen fest und fertigte eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Die Polizei Münster musste zur Sicherheit aller Teilnehmenden großflächige Straßensperrungen im Innenstadtbereich einrichten. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Samstag setzte die Polizei außerdem wieder speziell geschulte Kommunikationsteams ein, die losgelöst von den Einsatzmaßnahmen zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern führten.

Bisherige Pressemitteilungen zum Einsatz: Nachtrag zu den Pressemitteilungen "Sieben Versammlungen am 19.07. in der Innenstadt von Münster - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen möglich - Polizei richtet erneut Bürgertelefon ein" (OTS vom 16. Juli 2025 | 15:20), "Verwaltungsgericht bestätigt paramilitärisches Auftreten bei Rechtsdemo am 5.7. - Einsatz von Fahnen wird am Samstag besonders geprüft" (OTS vom 18. Juli 2025 | 13:11) und "Versammlungen am 19.07. in Münster - Polizei informiert zu Verkehrssperrungen" (OTS vom 18. Juli 2025 | 14:15).

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell