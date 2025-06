Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Kirchheim

Kirchheim - Eine 43-jährige Brandenburgerin befuhr am 29.05. gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pkw die B 454 aus Richtung Frielingen kommend in Richtung Heddersdorf. In einer Rechtskurve kam die 43-jährige in den Gegenverkehr. Aufgrund von Gegenverkehr lenkte die 43-jährige nach rechts und kam dabei ins Schleudern. Sie prallte gegen eine Schutzplanke, fuhr ein Stück eine Böschung hoch und prallte gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich der Pkw seitlich. Die Fahrerin erlitt eine Kopfwunde und innere Verletzungen. Sie wurde mit einem Hubschrauber ins Klinikum Fulda verbracht. Im Fahrzeuginneren roch es stark nach Alkohol. Daher wurde eine Blutentnahme durch die Polizei angeordnet. Ein Gutachter wurde ebenfalls hinzugezogen. Die Bundesstraße war für etwa drei Stunden voll gesperrt.

