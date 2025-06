Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden durch Kickroller bei Gersfeld

Landkreis Fulda (ots)

Eine Vierzigjährige und eine Achtunddreisigjährige, beide aus dem Nachbarbundesland Bayern, befuhren in einer Ausflugsgruppe mit ihrem geländegängigen Kickroller einen Feldweg in der Gemarkung Gersfeld, Höhe Sommerberg. Die vorausfahrende Vierzigjährige, kam auf Grund eines Schlagloches mit ihrem Roller zu Fall. Die unmittelbar dahinter befindliche Achtunddreisigjährige konnte ihren Geländeroller nicht mehr abbremsen, touchierte die Gefallene leicht und stürzte ebenfalls. Die beiden Frauen verletzten sich durch den Sturz und mussten mittels eines Rettungswagens ins Krankenhaus verbracht werden. An den Kickrollern entstand nur minimaler Sachschaden.

gefertigt.: Müller St. PHK, Polizeistation Hilders

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell