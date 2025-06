Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudebrand in Kirchheim

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

KIRCHHEIM. Am frühen Samstagmorgen (28.06.) kam es in Kirchheim zu einem Brand einer Lagerhalle. Da das Brandgeschehen frühzeitig entdeckt wurde, konnte durch die alarmierte Feuerwehr eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde eines von mehreren, in der Halle untergestellten Fahrzeugen beschädigt. Um sämtliche Glutnester zu beseitigen, musste die Feuerwehr eine Zwischendecke entfernen. Aufgrund zwischenzeitlich starker Rauchentwicklung erfolgte zeitweise eine Rundfunkwarnmeldung. Der Gesamtschaden wird auf deutlich über 50.000 Euro geschätzt.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, POK Kirchner

