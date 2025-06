Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung - Gebäudebrand in einer Firma in Fulda-Besges

Fulda (ots)

Fulda. Am Samstag (28.06.), gegen 15.00 Uhr, wurde ein Gebäudebrand mit starker Rauchentwicklung in der Böcklerstraße im Ortsteil Besges gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Firmengebäude bereits in Vollbrand stand. Im Einsatz befindet sich eine Vielzahl von Feuerwehrkräften, die den Brand im weiteren Verlauf unter Kontrolle brachten. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Nach derzeitigen Informationen wurde niemand verletzt. Die Polizei vor Ort ermittelt die Brandursache. Beim Vorliegen weiterer belastbaren Informationen wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell