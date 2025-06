Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Fulda und Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Fulda. E-Scooter beim Einbiegen übersehen Am Freitagnachmittag, (27.06.), 14:54 Uhr bog eine 43-jährige Opel Fahrerin aus Neuhof vom Kundenparkplatz des Lidl Marktes nach rechts auf die Petersberger Straße ein, um in Richtung Petersberg weiterzufahren. Dabei übersah sie einen auf dem Fahrradschutzstreifen befindlichen E-Scooter, der diesen in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten, der 46-jährige E-Scooter Fahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Nach medizinischer Versorgung konnte er jedoch vor Ort entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 500 Euro

Bad Hersfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag (27.06.), zwischen 16:00 - 19:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den auf dem öffentlichen Parkplatz der Straße "Am Markt" abgestellten Skoda Fabia einer 44-jährigen Frau aus Eiterfeld und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug wurden Kratzer und Dellen an der hinteren Tür der Fahrerseite festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

