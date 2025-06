Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Volltrunkener PKW-Fahrer verursacht schweren Verkehrsunfall mit Reisebus auf der Autobahn A 4 (Bereich zwischen den Anschlusstellen Wommen und Gerstungen)

Osthessen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (29.06.), gegen 04.07 Uhr, gingen bei der Leitstelle des Werra-Meißner Kreises Notrufe ein, die zunächst einen Alleinunfall eines PKW auf der A 4 meldeten. Mit weiter eingehenden Anrufen konkretisierten sich jedoch die Angaben:

Ein Reisebus aus Mainz, besetzt mit 20 Personen, befuhr die A 4 zwischen der Anschlussstelle Wommen und der Anschlussstelle Gerstungen in Fahrtrichtung Westen.

Ein 70-jähriger PKW-Fahrer aus dem Wartburgkreis befuhr mit seinem BMW den gleichen Streckenabschnitt. Bei der späteren Unfallaufnahme stellte die Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld fest, dass der PKW-Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der BMW-Fahrer wahrscheinlich ungebremst in das Heck des Reisebuses gekracht. Von dort wurde er abgewiesen und schlug in der Mittelleitplanke ein.

Der stark beschädigte PKW kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des Reisebusses konnte sein unfallbeschädigtes Fahrzeug noch auf den Standstreifen fahren.

Durch die Rettungsleitstelle wurden Feuerwehr- und Rettungskräfte zur Unfallstelle beordert.

Bei dem Fahrer des BMW wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab den enormen Wert von 3,35 Promille.

Der 70-jährige wurde bei dem Aufprall verletzt. Ein hinzugezogener Notarzt übernahm die Erstversorgung an der Unfallstelle. Der gleiche Notarzt führte dann auch die fällige Blutentnahme bei dem nunmehr Beschuldigten durch. Der Führerschein des Beschuldigten wurde noch an der Unfallstelle sichergestellt. Im Anschluss wurde der PKW-Fahrer zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Eisenach eingeliefert.

Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Eine Insassin des Reisebusses wurde ebenfalls leicht verletzt. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Da der Reisebus nicht mehr fahrbereit war, mussten die Insassen auf einen Ersatzbus warten, um die Reise fort zu setzten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A 4 bis 05.40 Uhr voll gesperrt.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Gefertigt: M. Bornkessel, Polizeihauptkommissar Autobahnpolizei Bad Hersfeld, Am Weinberg 31 36251 Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell