Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Mit einem gestohlenen E-Scooter baute ein 45-Jähriger am Donnerstag in Bad Buchau einen Unfall. Anschließend suchte er das Weite.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 17 Uhr in der Schussenrieder Straße. Auf dem Parkplatz eines Geschäftes stand der Scooter im Eingangsbereich. Den hatte eine 14-Jährige dort kurz abgestellt. Da das Gefährt wohl nicht gesichert war, schnappte es sich der 45-Jährige und raste los. Er fuhr über den Parkplatz und stieß wohl einem langsam fahrenden BMW in die rechte Seite. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeuges stürzte zu Boden. Während der 61-Jährige Fahrer des BMW ausstieg, um sich um den Mann zu kümmern, rappelte der sich wieder auf und fuhr davon. Seinen Namen hatte er nicht hinterlassen. Dass er aber dabei von einer Zeugin fotografiert wurde, damit hatte er wohl nicht gerechnet. Die Zeugin zeigte den Polizisten den Schnappschuss. Die erkannten den Mann sofort, da der kein unbeschriebenes Blatt ist. Nach einer örtlichen Fahndung konnte der Flüchtige kurz nach 18.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in Bad Buchau angetroffen werden. Bis dahin war er wohl mit dem zuvor gestohlenen E-Scooter gekommen. Doch dem war noch nicht genug. Der Mann stand deutlich unter Alkholeinwirkung. Deshalb musste er mit in ein Krankenhaus und Blutproben abgeben. Auf den 45-Jährigen kommen nun gleich mehrere Anzeigen zu. Zudem muss er für den Schaden an dem BMW von rund 2.000 Euro aufkommen.

++++1236498 1236364

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell