POL-UL: (HDH) Heidenheim - 2. Meldung Fund von Weltkriegshandgranate - Sprengung erfolgt

Ulm (ots) - Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6062389) kam es am Mittwoch zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Zeitblomstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Brandort. Diese werden nun ausgewertet. Zur Klärung der Brandursache und dem genauen ...

