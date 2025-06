Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Feuerwehrnachwuchs der Gemeinde Südheide erhält Jugendflamme Stufe 1

Südheide (ots)

Am Samstagnachmittag den 21. Juni wurde am Feuerwehrhaus Hermannsburg/Baven bei herrlichstem Sommerwetter die Jugendflamme der Stufe I abgenommen. Die erste von drei möglichen Auszeichnungen der Deutschen Jugendfeuerwehr ist auch die erste Leistungsüberprüfung der Jugendlichen in ihrem jungen Feuerwehrleben. Um 14:00 Uhr trafen sich 29 Jugendlichen der 4 Jugendfeuerwehren der Gemeinde Südheide am Feuerwehrhaus. Nach einer kurzen Begrüßung konnte die Abnahme - auf welche in den letzten Wochen verstärkt geübt wurde - beginnen. Zur Verleihung konnte Gemeindejugendwart Sven Rißmann besonders den stellv. Gemeindebrandmeister Ralf Lauterbach begrüßen. Die Jugendfeuerwehrmitglieder mussten mehrere feuerwehrtechnische Aufgaben bewältigen. So mussten sie unter anderem einen C-Druckschlauch ausrollen und wieder einsatzbereit einrollen. Drei Feuerwehrknoten galt es ebenso korrekt zu zeigen, wie das richtige Absetzten des Notrufs durchzuführen. Auch diverse Armaturen wie ein Strahlrohr, Verteiler, usw. mussten fachlich erklärt werden. Alle 29 Jugendlichen zeigten mit ihren sehr guten Ergebnissen, was sie während der Jugendfeuerwehrdienste gelernt haben und konnten glücklich die Jugendflamme entgegennehmen. Ein besonderer Dank galt hier den Jugendwarten und deren Beteuern, für die zusätzliche Arbeit in den Jugendfeuerwehren.

