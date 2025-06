Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Schwerer Unfall an Bahnübergang - Zug kollidiert in Beckedorf mit Trecker

Südheide (ots)

Südheide.An einem unbeschrankten Bahnübergang in Beckedorf ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Die Fahrerin eines Treckers wollte den unbeschrankten Bahnübergang in der Straße Zur Hünenburg überqueren. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie einen Güterzug welche aus Richtung Celle kam und der Zug stieß nach einer Notbremsung mit dem Trecker zusammen. Die Fahrerin wurde aus dem Trecker geschleudert und schwer verletzt. Der Trecker wurden in den Seitenraum geschleudert. Die Feuerwehr Beckedorf wurde um 18:12 Uhr zur Aufnahme von Betriebsstoffen und Sicherungsmaßnahmen alarmiert. Nachdem durch den Notfallmanager der Bahn die Freigabe erteilt wurde, dass der Zug weggefahren werden darf, wurde der Trecker durch einen alarmierten Kran aus den Gleisanlagen geborgen. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei. Nach rund 1,5 Stunden konnte die Feuerwehr Beckedorf die Einsatzstelle verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Südheide, übermittelt durch news aktuell