FW Südheide: Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Beckedorf Wolfgang Bernhardt für 50-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt

Südheide

Auch in diesem Jahr veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Beckedorf wieder am 2. Wochenende im Juni ihr traditionelles Feuerwehrfest mit einigen Programmpunkten von Freitag bis Sonntag. Wie schon seit vielen Jahren wurden während des Preisschießens auch wieder ein Kaiser, König und Lumpenkönig ausgeschossen. Hierbei konnte Frank Sander seinen Titel am Freitagabend verteidigen. Auch 2025 ist er Kaiser der FF Beckedorf. Am Samstagnachmittag stand alles im Zeichen der Jugendfeuerwehr und deren Kinderspiele, um auch unseren jüngsten Gästen die Feuerwehr spielerisch näherzubringen. Mit leckerem Kuchen, Kaffee, Pommes wurde der Nachmittag abgerundet und den Kindern ein Strahlen ins Gesicht gezaubert. Ab 20:00 Uhr lud die Feuerwehr zum Tanzen und Feiern im Feuerwehrhaus ein, welches mit der Preisverleihung vom Preisschießen begann. Auf die ersten Ränge des Preisschießens haben es Bernd Kleisinger, Sönke Marquardt und Jenny Lange geschafft. Damenbeste wurde Mareike Sander und den Wanderpokal der Herren erhielt in diesem Jahr Til Utecht. Im Anschluss wurde bis in die frühen Morgenstunden mit DJ Bernd ausgelassen das Tanzbein geschwungen und viele interessante Gespräche geführt. Ein absoluter Höhepunkt in jedem Jahr ist das Katerfrühstück, welches in diesem Jahr bei dem Kameraden Stephan Sander stattfand. Über 80 Teilnehmern konnte Ortsbrandmeister Sven Meyer am Sonntagmorgen in dem wunderschönen Garten von Familie Sander begrüßen. Ganz besonders hieß er den Gemeindebrandmeister Henning Sander, den stellv. Feuerschutzausschussvorsitzenden Sascha Hell-Hundt, den Ehrenortsbrandmeister Hans-Georg Meyer, die Bürgermeisterin Katharina Ebeling, den Leiter der Werkfeuerwehr Rheinmetall und stellv. Gemeindebrandmeister Thomas Schlicht, den Ehrenkreisbrandmeister Gerd Backeberg, den zukünftigen Abschnittsbrandmeister-Nord Ulf Heinemann und den Ortsbürgermeister Henrik Lange willkommen. Nach einigen Grußworten der Ehrengäste wurden durch den Ortsbrandmeister die Feuerwehrmannanwärter Dennis Grote und Harm Peter Eggers zu Feuerwehrmännern ernannt. Eike Dzaak und Johann Kalbe wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert. Durch den Gemeindebrandmeister wurde Wolfgang Bernhardt das Ehrenzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr verliehen. "Schorse" war viele Jahrzehnte Gerätewart der Feuerwehr Beckedorf und hat sich in unzähligen Stunden um Reparaturen und Wartungsarbeiten der Feuerwehrfahrzeuge gekümmert. Nun stand die Proklamation des Königs auf dem Plan.

Die Schießwarte und der Ortsbrandmeister machten es sehr spannend, doch schlussendlich gab es nur einen, der sich mit einer klasse 10 durchsetzt. Steffen Meyer ist König 2025. 1. Adjutant wurde Tobias Mahsalzke gefolgt vom 2. Adjutanten Tim Ole Eggers. Den schlechtesten Schuss gab in diesem Jahr Peter Fehlow ab und ist somit Lumpenkönig 2025. Die Musikgruppe der Feuerwehr Müden (Örtze) rundete das gelungene Festwochenende mit tollen Liedern am Nachmittag ab.

