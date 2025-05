Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Stiftungsfest der Feuerwehr Hermannsburg

Südheide (ots)

Am Montagabend den 26. Mai konnte Sascha von Hörsten, erstmalig in seiner Funktion als Ortsbrandmeister der Stützpunktfeuerwehr Hermannsburg die Kameraden und Kameradinnen der aktiven Wehr, die Kameraden der Altersabteilung und einige fördernde Mitglieder auf dem Grundstück von Familie Sdrojek zum traditionellen Stiftungsfest begrüßen. Ganz besonders hieß er die Bürgermeisterin Katharina Ebeling, den Gemeindebrandmeister Henning Sander, den Feuerschutzausschussvorsitzenden Klaus-Werner Bunke sowie den kürzlich neu gewählten Abschnittsbrandmeister- Nord Ulf Heinemann mit seinem Stellvertreter Mark Tranter willkommen. Nach seiner Begrüßung ging von Hörsten auf einige aktuelle Themen der Feuerwehr Hermannsburg ein. Besonders erwähnte er hier das stetig wachsende Einsatzaufkommen seiner Wehr. Im vergangenen Jahr waren 62 Einsätze zu bewältigen und bis zum heutigen Tag sind es bereits 25 Einsätze die abgearbeitet werden mussten, so von Hörsten. Vielen Dank für eure Einsatzbereitschaft! Ebenfalls gab von Hörsten bekannt, dass die vom Förderverein finanzierte, hochmoderne Drohne kürzlich ausgeliefert wurde. Für diese großzügige und bis dahin größte Einzelinvestition des Fördervereins bedanke ich mich sehr, so der Ortsbrandmeister. In diesem Zuge bat er Andreas Koch, Vorstand des Fördervereins sowie Johannes Ottermann, Mitglied der Feuerwehr Hermannsburg und Geschäftsführer von Erste Hilfe ABC nach vorn. Ottermann, auch Mitglied der Drohnengruppe spendete der Wehr zwei Tabletts, welche zukünftig zusammen mit der Drohne ein sehr gutes Einsatzhilfsmittel darstellen und dem Einsatzleiter einen hilfreichen Überblick über eine Einsatzstelle verschaffen kann. Zum Schluss seiner Ausführungen konnte er an diesem Abend noch Kai Kolm zum Feuerwehrmann ernennen. Im Anschluss dankte Gemeindebrandmeister Henning Sander der Wehr für die geleisteten Einsätze. Auf Euch ist immer Verlass, so Sander äußerst erfreut. Er hatte an diesem Abend noch die freudige Aufgabe Ehrungen sowie Beförderungen durchführen zu dürfen. Hauptfeuerwehrfrau Verena Jans wurde mit dem Niedersächsischen Feuerwehrehrenzeichen für 25-jährige Verdienste im Feuerlöschwesen ausgezeichnet. Oberfeuerwehrmann Otto Kuschnig erhielt das Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

Erstmalig in der Geschichte der Feuerwehr Hermannsburg bildet ein Führungstrio die Spitze der Feuerwehr. Alle Drei konnten an diesem Abend durch den Gemeindebrandmeister befördert werden. Der 1. stellv. Ortsbrandmeister Torben Melzer wurde zum Hauptlöschmeister befördert, der 2. stellv. Ortsbrandmeister René Prüsse zum Oberlöschmeister und Ortsbrandmeister Sascha von Hörsten trägt nun den Dienstgrad des Oberbrandmeisters.

Bei Leckereien vom Grill und kühlen Getränken wurden dann noch viele Gespräche in zwangloser Atmosphäre geführt.

