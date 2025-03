FW Südheide: Ausgelöste BMA in Hermannsburg - Gerhard Bosselmann bedankt sich bei der Feuerwehr Hermannsburg

Freiwillige Feuerwehr Südheide

Ausgelöste BMA in Hermannsburg - Gerhard Bosselmann bedankt sich bei der Feuerwehr Hermannsburg

Südheide

Ausgelöste Brandmeldeanlagen gehören bei der Feuerwehr deutschlandweit zum Alltagsgeschäft, aber dieser Einsatz wird der Feuerwehr Hermannsburg wahrscheinlich länger im Gedächtnis bleiben.

Gerhard Bosselmann, bekannt aus Funk und Fernsehen, veranstaltete am Donnerstagabend eines seiner, über die Landesgrenzen Niedersachen hinaus berühmten Gin Tastings, als kurz nach 18:30 die Brandmeldeanlage des EDEKA- Marktes in Hermannburg auslöste. Durch die sehr zügig angerückte Feuerwehr Hermannburg konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Für die Gäste des Gin -Tastings wurden, als Snack zwischen, Burger zubereitet welches die Brandmeldeanlage in diesem Bereich auslöste. Gerard Bosselmann, äußerst beeindruckt von der schnellen und großen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, ließ es sich nehmen und übergab dem Maschinisten des erst ausrückenden Fahrzeugs der Feuerwehr Hermannsburg als Dank eine Flasche seines Heide-Gins.

Kurze Zeit, nachdem der betroffene Bereich durch die Feuerwehr kontrolliert wurde und die Brandmeldeanlage zurückgestellt wurde, konnte das Gin- Tasting und der Betrieb im Edeka Markt vorgesetzt werden.

Text & Fotos Daniel Schulz

