Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 13-Jährige bei Unfallflucht verletzt: Suche nach Fahrer in silbernem Auto

Langen (ots)

(lei) Mit diversen Prellungen und Verdacht auf ein Schleudertrauma ist eine 13-Jährige am Samstagmittag ins Krankenhaus gekommen, nachdem sie in der Wolfsgartenstaße mit einem Auto kollidiert war. Das Mädchen war mit ihrem schwarzen Mountainbike in westliche Richtung unterwegs, als in Höhe der Hausnummer 65 ein noch unbekannter Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße fuhr und dabei nach bisherigen Erkenntnissen die junge Radfahrerin wohl übersah.

Der Fahrer (laut Beschreibung 30 bis 40 Jahre alt, schwarze Haare, schwarzer Bart, Bauarbeiterhose in grau, weißes T-Shirt) und sein Beifahrer stiegen zwar kurz aus und fragten nach dem Wohlergehen des Mädchens; nachdem diese im Schock angab, dass es ihr gut gehe, fuhr der beschriebene Mann jedoch in dem Wagen davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Rad entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 12 Uhr ereignete - unter anderem einen Gassi-Geher. Der Mann mit Hund war in dem Moment an der Unfallstelle vorbeigekommen, als sich die Unfallbeteiligten kurz unterhalten hatten, und könnte womöglich relevante Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Langen entgegen (06103 9030-0).

Offenbach, 10.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell