Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Northeim OT Denkershausen, Ringstraße / Rethorbergstrape, Montag, 05.08.2024, 12.15 Uhr

DENKERSHAUSEN (Wol) - Über 2,4 Promille gepustet.

Am Montag kam es zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall, bei dem sich eine 65-jährige Northeimerin leicht verletzte.

Die Frau befuhr mit einem Pkw Kia gegen 12.15 Uhr die Rethobergstraße und bog in die Ringstraße ein. Dabei kam sie von rechts von der Fahrbahn ab, wodurch sie Sachschaden an einem Zaun, einem Verkehrsschild und dem Gehweg verursachte. Dieser Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. An dem Auto entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme konnte bei der Frau Atemalkohol festgestellt werden. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 2,4 Promille.

Zudem verletzte sich die Frau leicht, weshalb sie nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde ihr aufgrund des Atemalkohols eine Blutprobe entnommen.

