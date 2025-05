Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Wildunfall auf der BAB 44 - Feuerwehr befreit eingeklemmte Fahrerin aus Pkw

Düsseldorf

Freitag, 23. Mai 2025, 14:47 Uhr, BAB 44, Stockum

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Wildunfall auf der BAB 44 in Höhe der Anschlussstelle Messe zwischen einem Pkw und einem Wildtier. Die Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr Düsseldorf mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem verunfallten Fahrzeug befreit werden. Während der Rettungsarbeiten wurde die Verletzte durch Notfallsanitäter und Notarzt medizinisch betreut. Bereits nach gut 25 Minuten konnte die Frau aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde für eine weiterführende medizinische Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert.

