Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Kampfmittelfund am Flughafen Düsseldorf - Entschärfung noch in der Nacht, Flugbetrieb nicht betroffen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, den 14. Mai 2025, 18.30 Uhr

Bei Sondierungsarbeiten am 14. Mai 2025 entdeckten Arbeiter auf dem Gelände des Flughafens Düsseldorf eine amerikanische 10-Zentner Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach einer ersten Einschätzung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst muss eine Entschärfung noch am heutigen Tag erfolgen. In den Abstimmungen zwischen allen Beteiligten wird die Entschärfung nach Ende des Flugbetriebes erfolgen, sodass es keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gibt. Während der Entschärfung muss ein Sicherheitsradius von 600 Metern eingehalten werden, der sich zum größten Teil auf dem Gelände des Flughafens Düsseldorf befindet. Lediglich Teile der B8n zwischen der Niederrheinstraße und Edmund-Bertrams-Straße sowie die südlichen Uferbereiche rund um die drei Seen Suitbertus-, Fliedner- und Lambertus See müssen für den Zeitraum der Entschärfungsmaßnahmen gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell