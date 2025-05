Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Überörtliche Hilfe in Erkrath - Feuerwehr Düsseldorf unterstützt bei Großbrand

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 13. Mai 2025, 21.03 Uhr, Stadtgebiet Erkrath

Am Dienstagnachmittag ist es in Erkrath zum Brand am Schulzentrum Rankestraße in Hochdahl gekommen. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte vor Ort rückten rund 40 Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf mit mehreren Fahrzeugen aus.

In Erkrath brennt seit Dienstagnachtmittag ein Schulkomplex im Stadtteil Hochdahl. Eine Vielzahl an Einsatzkräften aus dem gesamten Kreisgebiet sind vor Ort. In den Abendstunden rückten Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf aus, um bei den anhaltenden Löschmaßnahmen vor Ort zu unterstützen. Da es sich um ein Gebäude handelt, bei dem derzeit eine Asbestsanierung stattfindet, konnte eine Kontamination der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund entsandte die Feuerwehr Düsseldorf auf Anforderung der Feuerwehr Erkrath ebenfalls eine Dekontaminationseinheit.

Nach rund acht Stunden kehrten die letzten der Einsatzkräfte, überwiegend ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, zu ihren Standorten zurück.

