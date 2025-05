Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr löschte Flammen, Wohnung nicht mehr Bewohnbar

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 7. Mai 2025, 11.30 Uhr, Eisenstraße, Oberbilk

Kurz vor der Mittagszeit kam es in Oberbilk zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Eisenstraße. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stand die Küche der Wohnung bereits im Vollbrand und der Treppenraum des Hauses war leicht verraucht. Die Bewohnerin der Wohnung konnte sich vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst ins Freie retten. Umgehend entsendete der Einsatzleiter einen Löschtrupp zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung in der 3. Etage und weitere Einsatzkräfte kontrollierten den Treppenraum. Noch während die Löscharbeiten anhielten, verschaffte sich die Feuerwehr einen Überblick über eine mögliche Schadensausbreitung in den angrenzenden Wohnungen und dem Nachbargebäude. Hier konnten die Feuerwehrleute schnell Entwarnung geben: Der Schaden begrenzte sich auf die Brandwohnung. Vorsorglich betreuten Notarzt und Notfallsanitäter zwei Menschen, eine weiterführende medizinische Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Durch den Brand wurde die Wohnung so in Mitleidenschaft gezogen, dass diese aktuell nicht bewohnbar ist. Die vier Bewohner wurden durch die Landeshauptstadt in eine Ersatzunterkunft untergebracht. Nach rund zweieinhalb Stunden waren die letzten Lüftungsmaßnahmen abgeschlossen und die letzten der etwa 40 Einsatzkräfte kehrten zu ihren Wachen zurück.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell