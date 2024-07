Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Grabschmuck entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Butenwall;

Tatzeit: zwischen 26.07.2024, 12.00 Uhr, und 28.07.2024, 11.00 Uhr;

Eine bronzene Grablampe gestohlen haben Unbekannte am Wochenende in Borken. Zu der Tat kam es auf dem Friedhof am Butenwall. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell