Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falsche Handwerker bestehlen Senioren

Süchteln/Boisheim (ots)

Bereits am 27. März wurden Seniorinnen und Senioren Opfer falscher Handwerker. Zwischen 10 und 11 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer bei einem Ehepaar auf dem Dorfer Feld in Viersen-Boisheim und gaben sich als Mitarbeiter der Telekom aus; sie müssten die Leitungen zum Fernseher überprüfen. Am nächsten Tag stellten sie fest, dass eine Schatulle mit Schmuck gestohlen worden war. Wenig später, gegen 15 Uhr, klingelten zwei Männer bei einer Seniorin auf der Abteistraße in Viersen-Süchteln. Sie gaben sich als Handwerker aus. Beide Männer überprüften die Fernsehgeräte in verschiedenen Zimmern. Später stellte die Dame fest, dass Schmuck aus einer Schatulle gestohlen worden war. In beiden Fällen waren die Täter etwa 30 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß. Beide sind schlank und sprachen akzentfreies Deutsch. Im Boisheimer Fall habe einer der Männer eine schwarze Lederjacke getragen, im Süchtelner Fall habe einer der Männer Arbeitskleidung getragen. Ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Männer handelt, ermittelt nun die Kripo und fragt: Wer hat zu den tatrelevanten Zeiten verdächtige Männer beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 6 in Kempen über die 02162/377-0. Grundsätzlich gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder in Ihr Haus. Wenn sich Personen unaufgefordert Zutritt verschaffen, informieren Sie uns umgehend. /wg (321)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell