POL-VIE: 250328 Kempen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Am späten Donnerstagabend ist ein Lkw im Gewerbegebiet Auf dem Mutzer durch einen Brand zerstört worden. Eine Anwohnerin hatte gegen 23.30 Uhr den Feuerschein an der Industriestraße wahrgenommen und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Da stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Auch der schnelle Einsatz der Feuerwehr konnte die vollständige Zerstörung nicht verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer in der fraglichen Zeit ...

