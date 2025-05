Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuermeldung im Krankenhaus - Automatische Brandmeldeanlage schlägt Alarm, keine Verletzten

Montag, 19. Mai 2025 Zeppenheimer Weg Kaiserswerth

Am Montagnachmittag erreichte die Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in Entsorgungszentrum des Kaiserswerther Krankenhauses. Die automatische Brandmeldeanlage bemerkte den Brand frühzeitig und alarmierte die Feuerwehr. Es brannte in einem Lagerraum im Kellergeschoss. Es gab keine Verletzten.

Gegen 15.07 Uhr meldete die automatische Brandmeldeanlage des Entsorgungszentrums des Kaiserswerther Krankenhauses einen Brand an die Feuerwehr Düsseldorf. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst an die gemeldete Adresse. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellten diese mehrere ausgelöste Brandmelder sowie eine starke Rauchentwicklung innerhalb und außerhalb des Gebäudes fest und alarmierten weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung. Zeitgleich wurden mehrere Löschtrupps unter Atemschutz in das Gebäude entsandt, um das Feuer zu löschen. Das Feuer konnte im Bereich eines Lagers gefunden werden. Nach zweieinhalb Stunden war das Feuer unter Kontrolle, die anschließenden Lüftungs- und Nachlöscharbeiten waren aufwändig, da das Brandgut nach draußen gebracht werden musste, um die letzten Glutnester abzulöschen. Verletzt wurde niemand. Zur Unterstützung der Feuerwehr Düsseldorf waren die Netzgesellschaft Düsseldorf, das Umweltamt und die Haustechnik des Krankenhauses vor Ort. Durch die Haustechnik wurde vorsorglich, aufgrund der starken Rauchentwicklung, die Lüftungstechnik des nebenanstehenden Krankenhauses abgeschaltet, um ein Eindringen des Rauches in das Gebäude zu verhindern. Der Krankenhausbetrieb war zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt. Nach viereinhalb Stunden konnten die letzten der 70 haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften wieder zu ihren Standorten zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

