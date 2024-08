Polizei Bonn

POL-BN: Weitere Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt in Bad Godesberg - Ermittler suchen weiter nach möglicher Tatzeugin - Meldung -4-

Frechen,Hürth,Brühl (ots)

Am 17.01.2024 kam es auf der Straße "Am Fronhof" in Bad Godesberg zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 21-jähriger Syrer war hierbei von mehreren Unbekannten attackiert und schließlich auch mit einem Messer schwer verletzt worden (siehe Pressemeldung vom 17.01.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5694118).

Im Zuge der Ermittlungen einer Mordkommission der Bonner Polizei, bei denen auch öffentlich nach den Tatbeteiligten gefahndet wurde (siehe Pressemeldung vom 02.02.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5705925), waren am 06.04.2024 drei Tatverdächtige im Alter von 22, 23 und 24 Jahren nach einem Hinweis in Köln vorläufig festgenommen worden. Der mutmaßliche 22-jährige Haupttäter des Tatgeschehens vom 17.01.2024 wurde auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden ebenfalls vorläufig festgenommenen Begleiter des 22-Jährigen wieder entlassen (siehe Pressemeldung vom 08.04.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5751860).

Der 24-jährige Tatverdächtige konnte dann aufgrund weiterer Ermittlungsergebnisse am 23.05.2024 in Frechen erneut festgenommen werden. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Am heutigen Freitagmorgen (16.08.2024) haben Ermittler der Mordkommission von der Bonner Staatsanwaltschaft erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnanschriften von drei weiteren Tatverdächtigen vollstreckt. Bei den Durchsuchungen in Frechen, Hürth und Brühl wurden drei Syrer (22,23 und 23 Jahre alt) aufgrund bestehender Haftbefehle festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am Freitag die Untersuchungshaft für die drei Männer wegen versuchten Mordes an.

Die Ermittlungen der Mordkommission gehen unterdessen weiter. Die Polizei sucht weiter nach einer von Passanten beschriebenen Zeugin, die möglicherweise Angaben zum Tatgeschehen machen kann. Bei dieser Zeugin soll es sich um eine etwa 60-jährige Frau handeln, die mit einem grünen Mantel und einer roséfarbenen Mütze bekleidet war.

Die Polizei bittet die Zeugin und auch Personen, die die Zeugin wohlmöglich kennen, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell