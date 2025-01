Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim: Polizei ahndet Verstöße bei Gaststättenkontrolle-Drei Lokale geschlossen

Rüsselsheim/Raunheim (ots)

Streifenbeamte der Polizeistation Rüsselsheim haben in der Nacht zum Samstag (04.01.) insgesamt neun Lokale in Rüsselsheim und in Raunheim kontrolliert. Zwischen 23.00 Uhr und 1.00 Uhr wurden insgesamt 43 Personen genauer unter die Lupe genommen und mehrere Verstöße registriert.

In einer Gaststätte in Raunheim bemerkten die Kontrolleure eingesteckte Spielerkarten in zwei Geldspielautomaten. Dies hatte jeweils den freien Zugriff auf die Geräte zur Folge, obwohl niemand an diesem Geldspielautomaten spielte. Zudem stellten die Kontrolleure einen unerlaubten Spielautomaten in dem Betrieb sicher.

In gleich drei Lokalen war keinerlei Aufsichtspersonal anzutreffen. In zwei Fällen wurden dort jeweils zwei Spielautomaten unerlaubterweise von einer Person bespielt. Die drei Lokale wurden daraufhin von Amts wegen sofort geschlossen. Alle diese Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet.

In einem Cafe in Rüsselsheim fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock und trafen einen illegal in Deutschland aufenthältlichen Mann an. Er wurde vorläufig festgenommen, sein Reisepass wurde einbehalten und er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen. Die Polizei erstattete entsprechende Strafanzeigen.

