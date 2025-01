POL-DA: Darmstadt: Lautstarker Auftritt auf dem Marktplatz/ Polizei ermittelt gegen 42-Jährigen

Seeheim-Jugenheim (ots) - Ein Angriff auf mehrere Spielautomaten hat am Sonntagabend (5.1.) in einer Spielhalle in der Raiffeisenstraße für großes Aufsehen gesorgt. Kurz vor 21 Uhr soll ein 53-jähriger Mann vier Automaten eines Wettanbieters irreparabel beschädigt haben. Zeugen berichteten, dass er zunächst mit bloßen Händen auf die Geräte eingeschlagen habe, ...

