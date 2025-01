Groß-Umstadt (ots) - Am Freitag, 03.Januar, zwischen 11:00 Uhr - 16:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Renault Kadjar, der in der Straße Unterdorf am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Durch den Verkehrsunfall wurde der Renault im Bereich des vorderen linken Radkastens beschädigt, sodass ein Schaden von etwa 2500 Euro entstand. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die ...

mehr