POL-DA: Seeheim: Mann beschädigt Spielautomaten und hinterlässt massive Schäden

Seeheim-Jugenheim (ots)

Ein Angriff auf mehrere Spielautomaten hat am Sonntagabend (5.1.) in einer Spielhalle in der Raiffeisenstraße für großes Aufsehen gesorgt.

Kurz vor 21 Uhr soll ein 53-jähriger Mann vier Automaten eines Wettanbieters irreparabel beschädigt haben. Zeugen berichteten, dass er zunächst mit bloßen Händen auf die Geräte eingeschlagen habe, bevor er zu einer Axt griff und weiter randalierte. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 80.000 Euro. Personen wurden bei dem zerstörerischen Vorgehen nicht verletzt.

Eine Streife der Polizeistation Pfungstadt traf kurz nach der Meldung am Einsatzort ein und nahm den Mann vorläufig fest. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes brachte man ihn in eine psychiatrische Einrichtung.

Die Kriminalpolizei (K42) ermittelt nun zu den weiteren Umständen der Tat.

