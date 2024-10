Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: "Riegel vor! Sicher ist sicherer." Unsere Kriminalprävention informiert zum Einbruchschutz

Bild-Infos

Download

Hochsauerlandkreis (ots)

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit macht die Polizei erneut ausdrücklich auf den Einbruchschutz aufmerksam. Im Rahmen der "Riegel vor!"-Kampagne finden auch in diesem Jahr wieder Aktionen der polizeilichen Präventionsexperten statt.

Für kostenlose Beratung rund um das Thema Einbruchschutz steht unser Kriminalkommissariat Prävention für Sie jederzeit zur Verfügung!

Am Freitag, 25. Oktober bietet unser Fachmann Thomas Wüllner eine Telefonsprechstunde an: Von 10 bis 12:30 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr unter der 0291 - 908 77 27.

Am Montag, 28. Oktober werden unsere Experten im Rahmen einer "Präventionsstreife" in Schmallenberg auf das wichtige Thema Einbruchschutz aufmerksam machen. In Wohngebieten werden sie die Schmallenberger aktiv ansprechen, Fragen beantworten und Tipps geben.

Wenn Polizei und Bürger zusammenarbeiten, kann Einbrechern der Riegel vorgeschoben werden! Die Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." baut deshalb auf drei wichtige Riegel gegen Einbrecher: 1. Lassen Sie sich kostenlos und neutral von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten! 2. Achten Sie auf verdächte Personen und Situationen! 3. Wählen Sie im Verdachtsfall die 110!

Informieren Sie sich auch zu jeder Zeit im Internet und machen Sie einen Termin für eine kostenlose Beratung von der Polizei zum Einbruchschutz: https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/kriminalpraevention-19

Weitere Informationen zur "Riegel vor" - Kampagne finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

