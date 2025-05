POL-PDLD: Edenkoben - Freilaufender Hund tötet Gans

Landau (ots) - In der Nacht vom 15.05.2025, gegen 23:35 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Verkehrskontrolle eines E-Scooters in der Dorschbergstraße in Wörth durch. Hierbei konnte schnell festgestellt werden, dass an dem mitgeführten E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht gewesen ist. Der Fahrzeugführer räumte im Rahmen der Kontrolle ein, noch keine Versicherung ...

mehr