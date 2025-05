Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht auf Wasgau-Parkplatz

Annweiler (ots)

Am 15.05.2025, gegen 12:45 Uhr, parkte die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes den Firmenwagen (weißer Toyota Aygo) auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Annweiler am Trifels. Während ihres Einkaufes beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein-/Aussteigen bzw. Beladen seines Fahrzeuges die Beifahrertür der Pflegedienstmitarbeiterin. Hierdurch entstanden zwei Eindellungen in der Beifahrertür. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt und ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen. Zeugen, welche etwas beobachtet haben, bzw. Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Annweiler, Tel.: 06346-964620 oder per Email pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zusetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell