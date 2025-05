Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Acht Autos durch unbekannte Täter beschädigt

Rülzheim (ots)

An insgesamt acht Autos wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Rülzheim durch bislang unbekannte Täter die Außenspiegel abgetreten. Die Autos waren im Bereich der Rheinzabener Straße, der Mittleren Ortstraße und der Max-Planck-Straße abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen 1.30 Uhr 05:45 Uhr. Zeugen die Hinweise zu Tat oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Email an pigermerheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell