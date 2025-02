Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallfucht

Homburtg (ots)

Am 19.02.2025 zwischen ca. 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Gerberstraße in 66424 Homburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei fuhr ein unbekannter Fahrer mit seinem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten schwarzen Mercedes-Benz Daimler mit Homburger Kreiskennzeichen. An dem Mercedes-Benz entstand Sachschaden im Heckbereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

