POL-HOM: Beschädigung eines Verkehrszählgerätes

Blieskastel (ots)

In der Zeit zwischen dem 20.11.2024 und dem 04.12.2024 wurde in Blieskastel Niederwürzbach, in der dortigen Bezirksstraße ein Verkehrszählgerät des Saarpfalz-Kreises mutwillig beschädigt. Das Gerät hing in Höhe der Einmündung Kirschendell. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) oder in Blieskastel (06842/9279) in Verbindung zu setzen.

