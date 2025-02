Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzungsdelikt in der Innenstadt von Homburg

Homburg (ots)

Am 17.02.2025, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich in der Kaiserstraße in Homburg, in Höhe der Eisenbahnstraße, ein Körperverletzungsdelikt. Konkret ging ein bislang unbekannter Täter auf den Geschädigten zu und stieß diesen unvermittelt, sodass der Geschädigte vom Gehweg auf die Fahrbahn der Kaiserstraße stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Täter fußläufig von der Örtlichkeit. Beschrieben wird der unbekannte Täter wie folgt: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 - 185cm groß, deutscher Phänotyp, lange braune Haare, Auffälligkeit: brabbelt in deutscher Sprache vor sich hin, erscheint psychisch auffällig.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell