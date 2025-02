POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person Sven Kramhöft aus Bexbach

Mandelbachtal (ots) - Am 12.02.2025, zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurden in Mandelbachtal-Ommersheim, In der Lach, aus einem Gartenunterstand zwei Mountainbikes (Hersteller: Ghost und Rumor) entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang in Mandelbachtal-Ommersheim gemacht haben, mögen sich ...

mehr