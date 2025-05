POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Ramberg (ots) - Am 14.05.2025, gegen 23.30 Uhr, stellte die Geschädigte ihren PKW, schwarzer Peugeot in Ramberg in der Kreuzwoogstraße auf dem Parkplatz vor der Feuerwehr ab. Bei ihrer Rückkehr am 15.05.2025, gegen 09 Uhr, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsausparken / Rangieren ihr Fahrzeug am linken Heck beschädigt hatte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte er ...

